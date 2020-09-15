Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге установила запрет на его посещение жителям и гостям на электросамокатах и гироскутерах. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе парка.

Напомним, ранее руководство ЦПКиО объявило опрос среди жителей. Гостей парка спрашивали, как они относятся к велосипедам и самокатам на его территории. Большинство респондентов отметили, что действительно испытывают дискомфорт от катающихся на двухколесных средствах передвижения. При этом часть из них уточнила, что этого можно было бы избежать, если в парке были отведены отдельные дорожки для велосипедов и самокатов.

В ответ руководство парка пояснило, что ЦПКиО им. С.М. Кирова — исторический парк, особо охраняемая природная территория, дворцово-парковый ансамбль парка — объект культурного наследия ЮНЕСКО. Наличие этих статусов накладывает определенные ограничения. Поэтому проектирование велосети в рамках такого объекта невозможно.

Согласно опросу, в котором приняло участие 7 651 человек, 3 127 посетителей проголосовали против полного запрета на въезд в парк на велосипедах и самокатах. Поддержали установку полного ограничения лишь 2436 респондентов, а 2088 выступили за продление ограничений на въезд только в выходные и праздничные дни.

Кроме того, администрация парка прочитала все комментарии, которые были оставлены под опросником, и на основе них приняла решение. Так, с 17 сентября на территории парка устанавливается запрет на въезд транспорта с электроприводом (электросамокаты, моноколёса, гироскутеры, сегвеи и пр.) исключение распространяется на детей до 10 лет в сопровождении взрослых.

«Правила передвижения по парку на велосипедах остались без изменений-свободный въезд по будним дням пн-чт и пт до 14:00, разрешается движение по асфальтированным дорожкам с максимальной скоростью 10 км/ч, нарушителей скоростного режима будет контролировать патрульная служба парка», — уточнили в ЦПКиО.

Нововведениями администрация делает акцент на безопасность и комфортный отдых для любителей пешеходных прогулок, посетителей с маленькими детьми, людей элегантного возраста и маленьких обитателей парка.

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