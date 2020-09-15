Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Свердловской области выздоровели уже 20 842 человека, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 15 сентября 2020 года, за минувшие сутки врачи выписали 58 человек.

В медицинских учреждениях региона продолжают находится 81 пациент в тяжёлом состоянии (76 — в реанимации, из них 43 — на ИВЛ), 400 — в состоянии средней тяжести. Остальные больные находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировано 533 случая смерти от COVID-19.

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