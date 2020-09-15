Москва, , 11:48 — REGNUM В оперативном штабе Москвы объяснили рост числа новых случаев заражения коронавирусом.

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За последние сутки в столице выявили 730 носителей коронавируса — максимальное значение с конца июня.

В качестве факторов, влияющих на статистику, в штабе назвали увеличение числа тестов и выявляемости коронавируса. Так, число тестов выросло в среднем от 40 тыс. до 60 тыс. в день. При этом тест-системы становятся точнее, уменьшается число ложноотрицательных результатов.

В Москве выросло число пользователей транспорта и общественных мест из-за начала учебного года, возвращения в столицу сезонных рабочих, возобновления турпотоков. Также на ситуацию повлияли сезонные инфекции.