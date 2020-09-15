Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 165 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 сентября.

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По сравнению с данными на 14 сентября, в Ростовской области сократилось число муниципальных образований, где подтверждены случаи заражения коронавирусом, до 15. Однако наибольший прирост заболевших зафиксирован в Ростове-на-Дону, где за сутки выявили 129 носителей инфекции. Четверть новых заболевших — пожилые люди старше 66 лет, 4,2% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за весь период пандемии в Ростовской области достигло 19 тыс. 195 человек.