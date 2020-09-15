Сеул, , 11:50 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено обеспечить вакциной от коронавируса 30 млн человек или 60% населения страны, сообщает KBS.

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Известно, что данное решение было принято в ходе заседания правительства, прошедшем 15 сентября под председательством премьер-министра Чо Сэ Гюна.

Согласно плану, вакцина для 10 млн человек будет получена в рамках международной программы COVAX Facility, еще для 20 млн человек — будет закуплена у частных компаний.

Напомним, что ранее в Южной Корее выразили желание присоединиться к Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Одновременно правительство страны также продвигает меры по поддержке отечественных компаний в разработке вакцины. Ранее было заявлено, что до конца 2020 года планируется разработать надёжные методики лечения, а в 2021 году выпустить вакцину.

Covax Facility — это фонд для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).