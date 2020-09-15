Севастополь, , 11:46 — REGNUM 19 новых носителей коронавируса выявлены в Севастополе за минувшие сутки, об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе правительства города.

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«По состоянию на утро 15 сентября зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 23 до 82 лет, все — местные жители. Ещё восемь человек выписаны после выздоровления», — уточнили в пресс-службе.

Всего в регионе за период пандемии подтверждено 675 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 474 человека, скончались 20 пациентов. В больницах региона лечение проходят 148 человек. Под наблюдением медиков в стационарах находятся 392 человека, ещё 413 человек наблюдаются по месту жительства.