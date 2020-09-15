Ульяновск, , 11:44 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё 128 носителей коронавируса, о чём ранее заявляли в управлении Роспотребнадзора и оперативном штабе. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации на 15 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждён 13 661 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 128.

Выздоровели 11 518 пациентов, что составляет 84,3% от общего числа официально выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. В том числе за последние сутки победили коронавирус 108 человек. В настоящее время в Ульяновской области продолжают лечение 2009 пациентов.

Кроме того, за последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода. Всего с начала пандемии в Ульяновской области скончались 134 пациента с COVID-19.

В министерстве здравоохранения региона отмечают, что в Центральную медсанчасть поступил новый компьютерный томограф экспертного класса общей стоимостью 44,4 млн рублей. Он закуплен за счёт средств резервного фонда правительства РФ. В пандемию коронавируса компьютерная томография стала одним из главных инструментов диагностики COVID-19.

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