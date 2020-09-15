Кострома, , 11:43 — REGNUM В Костромской области за минувшие сутки выявили ещё 16 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Данные приведены на утро 15 сентября.

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Всего с начала эпидемии в Костромской области SARS-CoV-2 выявили у 4121 человека. Более половины от инфицированных — 3124 костромича выздоровели, 126 пациентов находятся в больницах, остальные 821 — на домашнем лечении. Одиннадцать человек находятся на поддержке аппаратов ИВЛ.

По сведениям Информационного центра по коронавирусу в России, за сутки в регионе скончались три пациента с COVID-19. Общее число умерших за время пандемии выросло до 53.

Отметим, что 11 человек — максимальное число пациентов, одновременно нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких в Костромской области. Ранее самое большое количество ИВЛ, одновременно задействованных для помощи пациентам с COVID-19, в регионе не превышало семи.

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