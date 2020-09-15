Москва, , 11:39 — REGNUM Продажи безалкогольных напитков выросли в мире за последнее время, особенно усилилась эта тенденция в период пандемии. Среди молодых людей распространяется мода на трезвость, сообщает Русская служба BBC.

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«Интересующимися трезвостью» становятся представители поколений миллениалов и зумеров, то есть люди, родившиеся после 1980-го и после 2000 года. Такой термин придумала в 2018 году американка Руби Уоррингтон, написавшая книгу о меняющемся отношении к алкоголю в обществе.

По словам эксперта из исследовательской компании Mintel Джонни Форсайта, двадцатью годами ранее тех, кто придерживался здорового образа жизни, считали странными. Теперь общество стало сознательней, оправдывать употребление спиртного всё труднее.

Одна из проповедниц трезвости Келли Фитцджеральд, известная в Instagram как «Трезвая Сеньорита», полагает, что из-за пандемии разрушились привычные модели социального общения, связанные с приёмом алкоголя.

«Я полагаю, многие ощутили себя на распутье и задались вопросом, нормален ли их уровень потребления алкоголя», — отметила Фитцджеральд.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пьющих людей старше 15 лет в мире 43%, а непьющих — 44%. При этом с 2000 года доля пьющих уменьшилась на 5%.

Вместе с тем продажи спиртного в период пандемии резко подскочили в Индии, Бразилии, Америке и Европе. Так, в США после введения санитарных ограничений они выросли в пять раз. В Великобритании около 30% жителей признались в том, что стали выпивать больше. В ЮАР в период пандемии объявили «сухой закон».

Однако опрос некоммерческой организации Alcohol Change, проведённый в Британии, показал, что 37% респондентов стли выпивать реже или вовсе отказались от спиртного.