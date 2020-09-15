Петрозаводск, , 11:43 — REGNUM В Республике Карелия отмечен суточный рост числа инфицированных коронавирусом — 29 новых зараженных, среди которых шесть детей. Об этом 15 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Отметим, сутками ранее было выявлено всего восемь новых носителей SARS-CoV-2.

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По словам главы региона, в числе новых подтвержденных случаев коронавируса 25 выявлены в Петрозаводске, по одному в Лахденпохье, деревне Мегрега Олонецкого района, поселке Ляскеля Питкярантского района и в поселке Матросы Пряжинского района.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 3514 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 2869 человек выписаны, в том числе 30 — за прошедшие сутки. Кроме того, зарегистрировано 32 летальных исхода от коронавируса.

«Уровень смертности от COVID-19 в республике составляет 5,2 случая на 100 тысяч населения, в среднем по России этот показатель гораздо выше (12,7 случая на 100 тысяч населения)», — отметил Парфенчиков.

Всего в Карелии проведено 160 314 исследований, это на 959 больше, чем сутками ранее. 955 человек находятся на карантине, при этом за сутки их количество увеличилось на шесть человек. Еще один человек находится в местах обсервации.

Кроме того, в Карелии с 1 апреля продолжает наблюдаться рост числа госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией (без подтвержденного «ковида») — 1260 человек, в том числе семь за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 75 человек умерли. За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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