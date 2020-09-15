Москва, , 11:39 — REGNUM К клиническим испытаниям с живой, ослабленной вакциной от коронавируса приступит в ближайшее время Центр Чумакова. Об этом 15 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Российской академии наук (РАН).

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«Сейчас институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной», — заявила глава Роспотребнадзора.

Также она уточнила, что это является хорошим примером, так как необходимо много хороших разных вакцин от SARS-CoV-2, так как реакция людей на разные препараты тоже будет разной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция приобретает сезонный характер.