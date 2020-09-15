Якутск, , 11:39 — REGNUM Во всех школах Якутска ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание. На эти цели выделен 131 млн рублей из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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«На одного ребёнка в школах предусмотрено 75 рублей 79 копеек. Поступают вопросы про сухой паёк, хочу отметить, что ученикам начальных классов положено только бесплатное горячее питание», — сказал начальник управления образования Алексей Семенов.

Как сообщало ИА REGNUM, родительское сообщество Барнаула высказало недовольство тем обстоятельством, что меню детей, занимающихся в первую смену и во вторую, значительно отличалось. Пояснения поставщиков школьных блюд о том, что, мол, завтраки и обеды тоже отличаются, родителей не устроили, мэрии Барнаула пришлось реагировать.