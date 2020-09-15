Симферополь, , 11:24 — REGNUM Муниципальный контроль за соблюдением противоэпидемических мер будет усилен в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах Крыма, об этом, как сообщает ИА REGNUM, 15 сентября на заседании регионального оперштаба сказал председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

В рамках рейдов будет проверяться соблюдение масочного режима и иных противоэпидемических мер в местах массового скопления людей, социальных учреждениях, торговых сетях и общественном транспорте.

«В рабочую группу по мониторингу соблюдения противоэпидемических мер помимо работников администраций муниципальных образований, Роспотребнадзора и министерства чрезвычайных ситуаций будут включены сотрудники министерства внутренних дел РФ, имеющие право на составление протоколов», — сказал Гоцанюк.

Он добавил, что «в случае грубых нарушений противоэпидемических норм в период режима повышенной готовности нарушители будут наказываться в соответствии с законодательством».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтвержден 3341 случай заражения коронавирусом, 40 — за последние сутки. По данным Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация в регионе на данный момент контролируемая.