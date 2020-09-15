Самара, , 11:46 — REGNUM Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) во время учений были подняты по тревоге в Самарской области и Красноярском крае. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, учения стартовали 15 сентября и продлятся до 18 сентября текущего года. В них принимают участие свыше 300 военнослужащих на 100 единицах техники.

Отмечается, что комплексы были переведены в походное состояние. Сейчас идет подготовка к переброске их в новый позиционный район. Там они заступят на боевое дежурство и будут охранять воздушное пространство в зонах ответственности.

Помимо этого, наращивают радиолокационное поле радиотехнические подразделения. При этом применяются новейшие радиолокационные комплексы «Гамма» и «Небо-У».

Сообщаются, что радиолокационные комплексы и расчеты С-300 во время учений отработают обнаружение, сопровождение, а также уничтожение условного авиационного противника, который выполняет полет на очень малых высотах с использованием радиопомех, а также с выключенными системами опознавания.

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