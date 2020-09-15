Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM На Среднем Урале подтвердили новые девять летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь в Свердловской области зафиксировано 533 случая смерти от COVID-19. Это 1,96% от всех случаев заражения коронавирусом (27 172) в регионе.

Отметим, в оперштабе не заявляют, сколько больных COVID-19 скончалось от других заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области лишь за неделю с 7 по 13 сентября 2020 года зафиксировали 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ.