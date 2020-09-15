Волгоград, , 11:25 — REGNUM За последние сутки 97 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области. Скончался один пациент, сообщили 15 сентября в региональном оперативном штабе.

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В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2841 взрослый и 87 детей. Лечение с подтверждённым диагнозом проходят 1632 человека, в том числе 71 ребёнок. Всего в регионе зарегистрировано 13 570 случаев заражения коронавирусом.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 126 пациентов.