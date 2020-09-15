Ставрополь, , 12:01 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против бывшего судебного пристава-исполнителя в городе Невинномысске Ставропольского края, которая была задержана при получении взятки от должника. Материалы переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, летом 2019 года обвиняемая предложила одному из должников, в отношении которого велось исполнительное производство, окончить его за 100 тыс. рублей. Позже судебный пристав-исполнитель вдвое снизила сумму вознаграждения. Деньги ей были переданы в рамках операции, подготовленной сотрудниками ФСБ и полиции. При получении взятки злоумышленница была задержана.

В ходе расследования также выяснилось, что с октября 2016 по февраль 2019 года обвиняемая получила почти 200 тыс. рублей от одной из должниц, в отношении которой также было возбуждено исполнительное производство. Деньги ей были переданы для погашения задолженности перед банком, однако злоумышленница присвоила их себе.

Фигурантке уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве и получении взятки. Ранее суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.