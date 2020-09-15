Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Microsoft рассказала об играх, которые войдут в список доступных проектов сервиса Game Pass на Android. Об этом сообщалось 14 сентября в официальном блоге Xbox.

В стартовую линейку Android-версии сервиса войдут более 100 проектов, среди которых: Destiny 2, Night in the Woods, Warhammer: Vermintide 2 и др. Сообщатся, что на мобильных устройствах все эти игры будут доступны при помощи облачных технологий.

Напомним, Game Pass — это сервис подписки для обладателей PC и консолей семейства Xbox. Он открывает геймерам доступ к множеству игровых проектов, в том числе в день их релиза.

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