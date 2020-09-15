Смоленск, , 11:15 — REGNUM Девять новых случаев заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки в Смоленской области, об этом сообщили 15 сентября в федеральном оперативном штабе.

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За сутки в регионе зарегистрирована одна новая смерть пациента с COVID-19, четыре человека за тот же период выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6358 человек, выздоровели из них 5568. Скончались от осложнений после коронавируса 136 пациентов.