Москва, , 11:19 — REGNUM В настоящее время в России ведется разработка 26 вариантов вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом 15 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.

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«В России разрабатывается 26 вариантов вакцин в 17 научных организациях», — заявила глава Роспотребнадзора.

Также она рассказала, что на данный момент в мире 36 вакцин от SARS-CoV-2 находятся на стадии клинических испытаний и еще по 92 таким препаратам проводят доклинические исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 5529 случаев заражения коронавирусом.