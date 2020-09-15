Петрозаводск, , 11:20 — REGNUM В Республике Карелия школу поселка Элисенваара целиком закрыли на карантин, а учеников и педагогов перевели на дистанционное образование и работу. К таким мерам региональные власти прибегли после того, как у еще двух педагогов и одного учащегося выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 15 сентября заявил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, помимо коронавируса, сейчас в регионе наблюдается подъем сезонных вирусных заболеваний. В целях профилактики распространения ОРВИ с начала прошлой недели 13 классов в школах республики также отправлены на карантин: по одному классу в пиндушской и повенецкой школах, четыре класса в суккозерской школе, один класс в шелтозерской школе, один в Кадетском корпусе им А. Невского, три класса в сегежской школе № 6 и два класса в пряжинской школе.

«Обращаюсь ко взрослым жителям республики и особенно к петрозаводчанам: строгое соблюдение масочного режима, социальной дистанции — это действенные меры профилактики не только коронавируса, но и респираторных инфекций. Убедительно прошу проявить дисциплинированность и быть в этом вопросе примером своим детям», — заявил Артур Парфенчиков.

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