Москва, , 11:15 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 730 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщили в оперативном штабе столицы.

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Данный показатель является максимальным с 30 июня. В прошлые сутки выявили 696 носителей вируса.

Всего с начала распространения вируса в столице подтверждено свыше 272,5 тыс. случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова к любому развитию событий, связанных с распространением коронавируса.