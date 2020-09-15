Сухум, , 11:16 — REGNUM 84-летняя женщина с COVID-19 умерла в Сухуме. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба минздрава Абхазии.

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По данным ведомства, 13 сентября бригада скорой помощи прибыла к жительнице абхазской столицы, которая лечилась на дому в течение нескольких дней. Медики выявили у нее острую дыхательную недостаточность. Врачи смогли поднять уровень кислорода в крови пациентки с 55 — 60% до 72 — 78%, но спасти ее не удалось.

«При попытке транспортировки пациентки наступила остановка сердца. Реанимационные мероприятия, к сожалению, не принесли никакого эффекта», — говорится в публикации минздрава.

Сообщается, что у женщины взяли анализ на COVID-19. Его результат оказался положительным.

Стоит отметить, что это — седьмой случай смерти пациента с COVID-19 в Абхазии. По данным на утро 15 сентября, в республике за время пандемии выявили 674 носителей коронавируса, из них 186 победили инфекцию.

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