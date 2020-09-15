Пенза, , 14:18 — REGNUM В Пензенской области по информации на 15 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 9484 человек. За сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 95 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с начала пандемии выздоровел 8301 пензенец, за сутки — 31 пациент. С момента начала наблюдения скончались 118 человек. За последние 24 часа новой жертвой COVID-19 стала 78-летняя женщина. Наличие сопутствующих заболеваний, таких как генерализованный атеросклероз, атеросклероз аорты коронарных церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, осложняли лечение. Установленная причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — двусторонняя пневмония. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по состоянию на 14 сентября с начала пандемии проведено свыше 281,7 тыс. исследований на наличие новой коронавирусной инфекции. За это время обследовали более 267,8 тыс. человек. Под медицинским наблюдение остаются 4 388 жителей региона, снято с коронавирусного учета 29 722 человека.

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