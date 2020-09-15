Воронеж, , 11:10 — REGNUM 112 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Воронежской области за прошедшие сутки, данные опубликовал 15 сентября федеральный оперативный штаб.

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Согласно федеральной статистики, 98 пациентов за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса. Два человека скончались.

Всего в регионе, таким образом, за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 15 751 человека, 14 715 выздоровели. В федеральной статистике содержатся данные о 140 умерших в регионе от осложнений после коронавируса — на 15 сентября. Региональный оперштаб 10 сентября сообщал о 161 смертельном исходе.