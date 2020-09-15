Архангельск, , 11:08 — REGNUM В Архангельской области растет число заболевших COVID-19 среди школьников. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, на дистанционное обучение отправили уже 41 класс

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По данным штаба, в списке заболевших — 47 детей из 24-х школ. Случаи заболевания выявлены в Архангельске, Котласе, Новодвинске, Северодвинске, Няндоме, Устьянском и Приморском районах. На двухнедельной самоизоляции сейчас находятся 850 школьников. Заболевание у детей протекает в легкой форме.

«Причины разные. Или возвращение с отдыха или заражение на территории области. На сегодняшний день, при единичном случае заболевания ребёнка-школьника, мы вынуждены переводить класс на дистанционное обучение», — заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов.

В регионе есть заболевшие и в 13 детских садах. Всего 15 человек. Больше всего заболевших дошкольников — в Котласе.