Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки скончались еще три пациента, ранее заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 90 летальных исходов среди заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом 15 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки в регионе было выявлено 38 новых носителей SARS-CoV-2. Всего в Ленобласти заразилось 7339 человек, 5253 из них уже вылечились, в том числе 25 человек выписаны за последние сутки. Еще 1996 продолжают лечение.

Также в Ленинградской области зафиксирован рост числа летальных исходов, за прошедшие сутки умерло еще три пациента. В настоящее время от COVID-19 в регионе погибло 90 человек.

Отметим, по данным регионального штаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленобласти являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За последние сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Выборг (5), Мурино (4), Сертолово и Гатчина (3).

Еще по два случая было выявлено в городах Всеволожск, Кириши, Коммунар и деревне Телези Ломоносовского района. Еще в 13 населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному.