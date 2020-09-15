Уфа, , 11:12 — REGNUM Условной датой начала отопительного периода в Башкирии считается 21 сентября. Об этом 15 сентября сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Николай Ельников на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, фактическая же дата начала включения отопления в жилом фонде будет определяться в соответствии с реальными погодными условиями.

Он также отметил, что в настоящий момент 39 социальных объектов, расположенных в Янаульском, Бурзянском, Благовещенском и Шаранском районах уже подключены к отоплению.

Николай Ельников также сообщил, что жители Башкирии обращаются через социальные сети по поводу включения отопления. Поэтому главам городских округов и администраций районов рекомендуется рассматривать возможность начать отопительный сезон для социальных объектов с сегодняшнего дня.

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