Брянск, , 11:06 — REGNUM За последние сутки 46 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Лаборатории исследовали 100 тестов, сообщили 15 сентября в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявили 8733 носителя коронавируса. завершили лечение выздоровлением 7090 человек, из них 10 выписали за минувшие сутки.

Всего в регионе провели 155 707 исследований на коронавирус.