Яворов, Украина, , 10:57 — REGNUM 16 сентября во Львовской области начнутся военные учения Rapid Trident-2020. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

«В среду 16 сентября, на территории центрального военного городка Международного центра миротворчества… (Яворовский район Львовской области) состоится торжественная церемония подъёма флагов Украины и США, которая ознаменует старт масштабных международных военных учений на территории нашей страны в 2020 году», — сказано в сообщении.

Учения продлятся до 25 сентября 2020 года, в них примут участие около 4 тыс. военных из десяти стран, будет применяться бронетехника и авиация.

В пресс-службе обратились к населению, проживающему вокруг Международного центра миротворчества с просьбой не посещать участки военного полигона из соображений безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области Украины прошли украино-румынские учения «Riverine-2020».

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