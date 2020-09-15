Яворов, Украина, 15 сентября 2020, 10:57 — REGNUM 16 сентября во Львовской области начнутся военные учения Rapid Trident-2020. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.
Учения продлятся до 25 сентября 2020 года, в них примут участие около 4 тыс. военных из десяти стран, будет применяться бронетехника и авиация.
В пресс-службе обратились к населению, проживающему вокруг Международного центра миротворчества с просьбой не посещать участки военного полигона из соображений безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области Украины прошли украино-румынские учения «Riverine-2020».
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