Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Киберспортивные соревнования Call of Duty League в 2021 году начнут проходить и на платформе ПК. Об этом 15 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Отличительной особенностью этой лиги является то, что соревнования проходят на консолях PlayStation 4. Сейчас организаторы объявили, что в 2021 году они позволят участвовать в турнирах владельцам ПК, но с одним условием: те не смогут пользоваться мышью и клавиатурой. Руководство Call of Duty League отметило, что все участвующие в матчах профессиональные игроки должны будут использовать одобренный им контроллер.

О создании Call of Duty League было объявлено в 2019 году. Первый соревновательный сезон стартовал в 2020, в турнирах используются три игровых режима: Search & Destroy, Hardpoint и Domination. Организация создана компанией Activision Blizzard.

Читайте ранее в этом сюжете: Roccat и Turtle Beach представили новую линейку игровых наушников