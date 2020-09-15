Найроби, , 10:54 — REGNUM За минувшие сутки в Кении выявили 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Daily Nation со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения.

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В настоящее время в Кении насчитывается в общей сложности 36 205 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране было проведено 1081 тестирования.

Главный административный секретарь министерства Мерси Мванганги заявила, что всего в стране было проведено 498 733 тестирования.

В министерстве также сообщили, что еще 176 пациентов в Кении выздоровели от COVID-19, 45 из них лечились дома и 131 в больнице, в результате чего общее число выздоровевших пациентов достигло 23 243.

Кроме того, он объявил еще о двух смертях от вируса, что увеличило число жертв до 624 человек.

Исполняющий обязанности генерального директора Службы здравоохранения Патрик Амот сообщил, что только 22 пациента находятся в критическом состоянии, 15 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких и семь получают дополнительный кислород.