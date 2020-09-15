Лондон, , 10:52 — REGNUM Энтузиасты с никами Moonlitius и Disable_Chicken смогли добиться статуса Pirate Legend («Пиратская легенда») в игре Sea of Thieves меньше, чем за сутки — за 21 час и 48 минут. Об этом 15 сентября сообщает портал PCGamer.

При этом геймеры прошли весь свой «пиратский» путь на шлюпке — самом маленьком судне в игре. За это время их ни разу не потопили, хотя в морских сражениях зачастую участвовали куда более крупные и вооруженные корабли.

Напомним, Sea of Thieves — это кооперативная игра, посвящённая пиратским приключениям. Чтобы достичь статуса «Пиратская легенда» в ней необходимо достичь 50-го уровня в трёх торговых компаниях.

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