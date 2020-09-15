Хабаровск, , 10:54 — REGNUM Впервые с начала года в Хабаровском крае пройдёт массовый субботник — 26 сентября коммунальные службы, сотрудники предприятий и жители городов и сёл выйдут на улицы, чтобы навести порядок перед зимой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Обычно в субботниках участвует до 100 тыс. человек. Их проводят весной и осенью.

«Несмотря на снятые ограничения по коронавирусу, правила безопасности надо будет соблюдать. Сохраняются социальное дистанцирование и масочный режим, хотя на открытом воздухе риски заболевания меньше, чем в помещениях», — пояснили в правительстве Хабаровского края.

Во время субботника уберут улицы, газоны, парки и дворы жилых кварталов, отремонтируют дороги, спортивные площадки. Наведут порядок на территории, где расположены памятники, обелиски и мемориалы. А главное, вывезут несанкционированные свалки.

Осенью 2019 года в краевом субботнике участвовали более 106 тыс. человек. Убрали 396 свалок, очистили около 12 тыс. дворов, благоустроили 251 детскую площадку, а на автотрассах и в дворовых проездах отремонтировали 6,6 тыс. кв. метров дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде около 70 человек приняли участие в марафоне «Чистые берега» в рамках Всероссийской акции «Вода России».