Москва, , 10:52 — REGNUM За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 150 пациентов. Об этом 15 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 18 785.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 5529 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 1 073 849.

При этом добавляется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 884 305 человек, 5605 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 218 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.