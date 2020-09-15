Москва, , 10:50 — REGNUM На сегодняшний день ситуация в России и в мире показывает, что пандемия коронавируса не пройдёт сама собой. Об этом в ходе заседания президиума РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Текущая ситуация в мире и в России на сегодняшний день не оставляет нам надежд на то, что все пройдет само собой», — сказала Попова.

По её словам, ситуация с коронавирусом «развивается и будет развиваться».