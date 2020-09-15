Москва, , 10:54 — REGNUM Слабость, температура и боли в мышцах наблюдаются у примерно 14% добровольцев, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V» в рамках пострегистрационных испытаний. Об этом сообщил 15 сентября журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Он отметил, что вакцину получили более 300 человек, из них около 14% пожаловались на слабость, мышечные боли в течение суток и на редкие подъёмы температуры. Это прогнозируемые осложнения, пояснил глава Минздрава, примерно через сутки такие симптомы проходят.

Мурашко добавил, что производство вакцины «Спутник V», разработанной в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, идёт по плану. В промышленных масштабах препарат выпускают три крупных предприятия.

«Мы считаем, что всё идет темпами в соответствии с дорожной картой», — сказал министр.