Москва, , 10:47 — REGNUM На сегодняшний день Россия не рассматривает увеличение числа выявленных случаев коронавируса в ряде западных стран как вторую волну пандемии. Об этом в ходе заседания президиума РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Они [Испания, Германия и Франция] считают, что у них две волны. Мы считаем, что это один эпидпроцесс в разных проявлениях», — сказала Попова.

По её словам, указанные страны идут к той же цифре в 50% населения, которые болеют COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме, но «они потеряли время, когда говорили, что летом у них нет волны».