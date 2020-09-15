Симферополь, , 10:45 — REGNUM 40 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Республики Крым, об этом 15 сентября на странице в социальной сети написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. 13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 18 — при скрининге здорового населения», — говорится в сообщении.

Всего в регионе с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 3341 человека, 2133 из них выздоровели, 42 человека скончались.

На заседании оперштаба руководитель территориального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская назвала ситуацию с коронавирусом в регионе контролируемой.