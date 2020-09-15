Кэри, США, , 10:42 — REGNUM Игроки Fortnite смогут получить особый глайдер за предзаказ Star Wars Squadrons. Об этом сообщалось 14 сентября на официальной странице магазина Epic Games Store в Twitter.

https://twitter.com/EpicGames/status/1305524198501224448

Соответственно, награду получат только геймеры, оформившие предзаказ в Epic Games Store. Сообщается, что глайдер для Fortnite будет выглядеть как корабль X-Wing из кинофраншизы «Звёздные войны».

Напомним, Star Wars Squadrons — это новая игра по мотивам «Звёздных войн». В ней геймеры будут участвовать в космических сражениях на звездолётах.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Fall Guys придумали необычный способ для борьбы с читерами

Читайте развитие сюжета: Геймеры смогли добиться максимального статуса в Sea of Thieves за 22 часа