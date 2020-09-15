Орел, , 10:41 — REGNUM Дети-сироты из Болховского дома-интерната в Орловской области получили благоустроенные квартиры — после вмешательства в ситуацию прокуратуры и решения суда. Об этом ИА REGNUM сообщила 15 сентября старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Выпускники дома-интерната для детей с физическими недостатками были включены в список для получения жилья, однако за долгие годы положенных квартир так и не получили. В суд с исками с требованием обеспечить их жильём обратилась прокуратура, суд иски удовлетворил. После этого чиновники нашли деньги — 12,7 млн рублей — на квартиры для сирот.

«В настоящее время пятерым воспитанникам учреждения предоставлены благоустроенные квартиры с учетом обеспечения условий доступности жилых помещений для маломобильных групп населения», — уточнила Татьяна Цуканова.

Скандал с выделением жилья для выпускников Болховского интерната разразился весной — молодые люди в отчаянии выступили с видеообращением. Уголовное дело о халатности тогда возбудили следственные органы.

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