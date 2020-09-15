Москва, , 10:40 — REGNUM Россия не входит в первую сотню стран в мире по уровню летальности от COVID-19. Об этом в ходе заседания президиума Российской академии наук заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Больничная палата (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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"На сегодняшний день по уровню заболеваемости и по уровню летальности Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости на 100 тысяч человек, а в эпидемиологии абсолютные цифры в разных регионах сравнивать не принято, принято сравнивать показатели интенсивные. И по уровню летальности — 106-е место в мире», — сказала Попова.

По её словам, на миллион жителей в РФ приходится 280 тысяч тестов. При этом около половины заболевших COVID-19 переносят заболевание бессимптомно или в лёгкой форме.