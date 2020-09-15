Красноярск, , 10:39 — REGNUM В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 15 сентября, за последние сутки зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 641,8. Темп прироста за сутки — 0,6%», — уточняет оперштаб.

Всего в Красноярском крае зарегистрировано 18 445 случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением на дому находится 2472 человека, в том числе за последние сутки под наблюдение взято 192 человека. Снято с наблюдения 36 542 человека.

Проведено тестов на COVID-19 — 876 535, за последние сутки — 2022.