Оренбург, , 10:39 — REGNUM Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья объявил тендер, где речь о закупке пяти ошейников с GPS для «Создания центров выявления и поддержки одаренных детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Закупка вызвала неоднозначную реакцию.

Пользователи соцсетей, обсуждая закупку, охарактеризовали ее как «особо циничную» и иронично предрекли в дальнейшем чипизацию населения.

Заказчик объявил о закупке пяти ошейников с GSM модулем. По условиям техзадания, вес оборудования (без ошейника) — 500 граммов, точность определения координат — не более 25 метров, оборудование имеет встроенную антенну, частотность — 850/900/1800/1900 МГц, встроенный датчик открепления от объекта, встроенный акселерометр и пылевлагозащиту, ёмкость аккумулятора составляет не менее 4500 мАч.

Согласно данным из открытых источников, заявки на конкурс подавались до 14 сентября. Договор планировалось заключить 16 сентября, а получить оборудование для обучения трудовым процессам до конца 2020 года. Однако закупка с начальной (максимальной) ценой контракта в 31 250 рублей признана несостоявшейся.