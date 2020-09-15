Белгород, , 10:40 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств при продаже некачественного жилья в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Муниципалитет приобрёл 39 квартир для переселенцев из ветхого жилья, но новые помещения оказались непригодными для проживания.

Многоквартирный жилой дом №17 на улице 50 лет Октября в Шебекино был возведён в 2018—2019 годах. Основные конструктивные элементы дома не соответствуют необходимым регламентам: отсутствует вентиляция, не благоустроена придомовая территория, надлежащим образом не укреплены несущие конструкции чердака и витражные остекления балконов. Многоэтажку сдали в эксплуатацию, а администрация города приобрела здесь 39 квартир в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, в том числе установления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустившим приобретение жилья, непригодного для проживания», — заявили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере» по результатам доследственной проверки и проверки Шебекинской межрайонной прокуратуры.

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