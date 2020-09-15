Москва, 15 сентября 2020, 10:37 — REGNUM Трудовое законодательство в России постоянно совершенствуется, и это правильно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя возможное введение минимальной почасовой оплаты труда.
Как сообщало ИА REGNUM, при подготовке соглашения профсоюзами, работодателями и правительством РФ на 2021−2023 гг. планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
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