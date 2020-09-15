Москва, , 10:37 — REGNUM Трудовое законодательство в России постоянно совершенствуется, и это правильно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя возможное введение минимальной почасовой оплаты труда.

«Минимальная почасовая оплата труда есть во многих странах, и она отличается от используемой сегодня у нас системы МРОТ — то есть совокупной итоговой суммы.

Сегодня это 12 тысяч 130 рублей. Но при МРОТ не определяется количество отработанных часов.

Минимальная почасовая оплата труда позволит жестче защитить права наемного работника и позволит регулировать временные работы без привязке к привычному 8-часовому рабочему дню», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, при подготовке соглашения профсоюзами, работодателями и правительством РФ на 2021−2023 гг. планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

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