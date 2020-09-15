Магнитогорск, Челябинская область, , 10:37 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области идёт сбор денег доля оказания помощи 15-летней девочке. Её брат и родители погибли в результате ДТП, а ей предстоит лечение и реабилитация, пишут СМИ.

Призыв о помощи опубликован в паблике «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)». Сама авария произошла 11 сентября. Машина, в которой ехала семья, столкнулась с грузовиком. Родители девочки погибли сразу, а брат умер в машине скорой помощи.

15-летняя Елена выжила в этом ДТП, но получила тяжёлые травмы. Сейчас школьнице предстоит транспортировка в Челябинск, операция и реабилитация. Также речь идёт о необходимости помощи со стороны психологов. Девочка пока не знает, что потеряла близких людей.

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