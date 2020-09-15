Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В Петербурге за последние сутки зафиксировали 26 летальных исходов заболевания COVID-19. Об этом 15 сентября информирует федеральный оперативный штаб.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

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Это число вдвое больше суточного показателя Москвы, где за минувшие сутки констатировали смерть 13 человек.

Заметим, накануне в Петербурге сообщали о нулевом приросте по суточной смертности. К 15 сентября общее число скончавшихся от COVID-19 в Северной столице достигло 2676 человек.

Летальность COVID-19 в Петербурге составляет на сегодня 6,74% от общего числа заразившихся, это самый плохой показатель в стране.

Всего в России за сутки подтвердили гибель 150 граждан от COVID-19. За всё время пандемии в России официально подтвердили 18 785 летальных исходов.

Добавим, в Петербурге число случаев заражения коронавирусом достигло 39 681, в стране — 1 073 849.

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