Барнаул, , 10:35 — REGNUM В связи с инициативой Владимира Путина об организации для всех школьников младших классов России бесплатного питания родительское сообщество Барнаула высказало недовольство тем обстоятельством, что меню детей, занимающихся в первую смену и во вторую, значительно отличалось. Пояснения поставщиков школьных блюд о том, что, мол, завтраки и обеды тоже отличаются, родителей не устроили, мэрии Барнаула пришлось реагировать. О том, как изменилось меню, рассказывает официальный телеграм-канал Барнаула со ссылкой на депутатов Барнаульской городской думы Марину Понкрашёву, Кристину Юстус и Людмилу Ананьину.

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Народные избранники совместно с Советом женщин при главе г. Барнаула и родительской общественностью провели выездную проверку. Как пояснила заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук, решение о пересмотре меню было принято на совещании в администрации Барнаула.

По словам чиновницы, в новом его варианте, который вступает в силу с 15 сентября, предусмотрены такие блюда как: творожная запеканка, биточки из курицы, сосиски. Между тем сосиски не все считают здоровой едой.

«При этом в приоритете на завтрак остается молочная каша», — пояснила Наталья Михальчук. Телеграм-канал zamtomenko, обращаясь к губернатору региона Виктору Томенко, иронизирует:

«Эх, опять твой министр образования Костенко всех провел. А ты ему поверил? Он же обещал всех школьников младших классов кормить бесплатно здоровой пищей на 49 рублей в день. А сам сосиски будет давать. Виктор Петрович, да неужто он верит, что сосиски полезная для детского организма еда?! Да в них еще при Шаляпине мяса не было. А уж в наше время вообще неизвестно что: соя, шкурки, стабилизаторы да ароматизаторы. Тем более за такую цену. Президент ему, понимаешь ли, поручение дал — детям здоровье поддержать, а он последнее таким путем гробит».

По словам Натальи Михальчук, новое меню составлено на две недели, в течение которых за ситуацией будут наблюдать. При необходимости его снова скорректируют.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива по организации бесплатного школьного питания в Барнауле реализуется с проблемами. С самого начала выяснилось, что бесплатное питание — не такое уж и бесплатное, порядка пяти рублей нужно заплатить за сервировку стола. Также вопросы вызвало заявление мэра города Вячеслава Франка о том, что в Барнауле этот вопрос решен, хотя школы деньги не получили.

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