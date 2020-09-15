Уфа, , 10:38 — REGNUM В Башкирии готовы к поставке вакцины от коронавируса. Об этом 15 сентября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в Министерство здравоохранения РФ был предоставлен минимальный и максимальный расчеты вакцины на первый этап. В республике уже подготовлены специальные помещения, в которых созданы условия для хранения вакцины против коронавируса. Вакцину будут хранить на базе Башфармация. На складах будет соблюдаться температурный режим не менее — 20C.

Максим Забелин отметил, что в настоящий все готово к приему вакцины. «Ждем поставку», — сообщил он.

По словам министра здравоохранения Башкирии, в первую очередь вакцинировать от коронавируса будут врачей и учителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили 8254 случая заражения коронавирусам, при это справились с ним победили инфекцию более 93,5 процентов человек, ранее ею инфицированных.

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